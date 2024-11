Dopo i due anticipi di ieri, il girone I del campionato di Serie D ha conosciuto il resto delle gare in programma, ad esclusione di Acireale-La Fenice Amaranto, match che è rinviato a data da destinarsi. Ha riposato invece il Trapani. Si tornerà in campo mercoledì 20 settembre con il turno infrasettimanale valido per la terza giornata del torneo.

Per la Calabria il bilancio della seconda giornata del campionato di Serie D è di due vittorie, e quattro sconfitte. Tra le sette sorelle calabresi non è scesa in campo l’LFA Reggio Calabria, rinviato a data da destinarsi il match in casa dell’Acireale. In Sicilia la Vibonese cala il poker in casa del Città di Sant’Agata e resta in cima alla classifica a punteggio pieno con il Licata. I rossoblù si portano in vantaggio con Gaeta, raddoppiano con un gol da centrocampo di Esposito e nella ripresa trovano il tris con La Torre e il definitivo 4-0 con un rigore di Tandara.

Il San Luca vince 2-1 contro la Sancataldese con le reti giallorosse di Romero e Kapnidis. Brutto tonfo casalingo per il Lamezia Terme. Al “D’Ippolito” gli ospiti della Nuova Igea Virtus battono con un netto 4-0 la squadra allenata da Vanzetto. Il Locri passa in vantaggio con Pasqualino in casa del Siracusa. Ma i siciliani trovano subito il pari con Russotto che a inizio ripresa segna anche il gol del sorpasso. Il 3-1 del Siracusa è firmato da Alma, mentre il Locri nel finale trova il secondo gol con Pappalardo.

Al “Lo Presti” di Palmi la Gioiese conosce la seconda sconfitta consecutiva. I viola di Caridi giocano bene ma i siciliani dell’Akragas fanno festa con il gol del bomber calabrese Alfredo Trombino. Seconda giornata da dimenticare anche per il Castrovillari. I rossoneri subiscono una “manita” in casa del Ragusa. In Sicilia finisce 5-1 con i Lupi del Pollino che restano a quota 0 punti in classifica con 7 reti subite e solo una fatta in due giornate.

I risultati della seconda giornata

S.Agata-Vibonese 0-4

FC Lamezia Terme-Nuova Igea Virtus 0-4

Gioiese-Akragas 0-1

Licata-Afragolese 2-1

Portici-Canicatti 0-2 (giocata ieri)

Ragusa-Castrovillari 5-1 (giocata ieri)

San Luca-Sancataldese 2-1

Siracusa-Locri 3-2

La classifica

Vibonese 6

Licata 6

Canicattì 4

Siracusa 4

Locri 3

Trapani 3

Lamezia Terme 3

Real Casalnuovo 3

Sant'Agata 3

Acireale 3

Ragusa 3

Akragas 3

Nuova Igea Virtus 3

San Luca (-1) 2

Castrovillari 0

Sancataldese 0

Gioiese 0

Portici 0

LFA Reggio Calabria 0