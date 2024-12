Che anno per il Sambiase: i giallorossi di mister Morelli tornano in Serie D e lo fanno per essere protagonisti. Zerbo e Ferraro stendono anche l’Akragas e consolidano il secondo posto dei lametini, a sole quattro lunghezze dal Siracusa. Alla ripresa c’è un incredibile scontro diretto in terra aretusea.

Altro umore per la Reggina che, però, può trascorrere le feste con più tranquillità. La doppietta di Porcino in meno di 20 minuti decide il match contro la Sancataldese, che non mette mai in apprensione la retroguardia amaranto.

Sbatte contro il muro del Paternò, invece, la Vibonese (0-0): la truppa di Facciolo ha perso lo smalto di qualche settimana fa e scivola a -9 dalla vetta. Non decolla neanche il Locri: il Cavallo alato viene beffato in pieno recupero ad Acireale, decisivo Mokulu.

Non va oltre lo 0-0 la Scafatese: contro il Ragusa i campani perdono altri due punti dalla vetta. Pareggi a reti bianche anche tra Enna e Pompei e tra Sant’Agata e Castrum Favara. Vittoria della Nissa, infine, a Licata: 3-2 in rimonta per i biancoscudati.

La top 3 di LaC Sport

Trocini lo considera fondamentale nel suo scacchiere e lo schiera mezz’ala, lui ripaga con una doppietta che dà ossigeno alla sua Reggina. Antonio Porcino sigla una doppietta importante per battere la Sancataldese e ripartire con fiducia.

Il Siracusa domina il gioco con estrema facilità, travolgendo ogni avversario che incontra. I protagonisti cambiano spesso, e questa volta è toccato a Giuliano Alma rubare la scena, segnando sia il primo che l’ultimo gol nel 3-0 all’Igea Virtus.

Non poteva mancare sul podio un protagonista del favoloso Sambiase: Gabriele Zerbo ha il merito di sbloccare una partita che poteva diventare spigolosa con il solito goal da attaccante vero.