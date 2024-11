Si apre il girone di ritorno. Nella prima giornata sorridono Vibonese, Palmese e Roccella. Sconfitte per Isola Capo Rizzuto e Cittanovese

Si apre nel migliore dei modo il girone di ritorno per la Vibonese che al “Luigi Razza” non fallisce lo scontro diretto contro la Nocerina. Vittoria e secondo posto in classifica. A risolverla il solito Allegretti al 35’ del primo tempo, dopo il rigore parato a Bubas qualche minuto prima.





Nella ripresa i molossi provano a riaprire la partita ma i rossoblù concedono poco o nulla, sfiorando addirittura il raddoppio con Obodo che spreca un altro tiro dal dischetto.

Troina-Cittanovese 3-0

Dunque vittoria e secondo posto. La vetta resta comunque distante. La capolista indiscussa di questo girone è sempre il Troina, vincente anche con un’altra calabrese, la Cittanovese travolta pe 3-0. I giallorossi rimangono comunque aggrappati alla speranza play off.

Palmese-Sancataldese 1-0

Ritrova il sorriso la Palmese che in casa di misura batte la Sancataldese. A deciderla nel primo tempo Molinaro. I neroverdi provano ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Roccella-Gela 3-1

Un’altra bella prova di forza anche per il Roccella. Gli ionici in casa si impongono per 3-1 contro il Gela.

Igea Virtus-Isola Capo Rizzuto 1-0

Sconfitta invece per l’Isola Capo Rizzuto contro un’altra siciliana, l’Igea Virtus, che passa si misura.