Saranno 400 i tifosi rossoblu a sostenere la squadra di Orlandi nell’ultimo appuntamento di campionato. Occhi ed orecchie anche a Nocera dove scenderà in campo il Troina. Recuperato Allegretti

Quasi come per la propria donna. I tifosi della Vibonese sono pronti all’esodo in quel di San Cataldo, provincia di Caltanissetta. 320 chilometri per una passione che va oltre il campo. Cinque ore di autobus per un giorno, si spera, storico. Quello in cui la Vibonese potrebbe festeggiare la promozione per direttissima in Serie C. Ma il condizionale è d’obbligo. Il motivo principale è legato al Troina, di scena a Nocera, che non perderà l’occasione di costringere i rossoblu allo spareggio per poi giocarsi il tutto e per tutto in campo neutro. Un capitolo di cui si discuterà eventualmente domenica sera dopo i rispettivi impegni. Perché prima di ogni cosa la Vibonese deve pensare alla Sancataldese.

Che spavento all’andata

La Sancataldese al “Luigi Razza” rischiò di portare via l’intera posta in palio con un gol di Ficarotta per poi essere raggiunta e definitivamente sorpassata dai rossoblu nella ripresa. Decisivo in quella gara lo scambio Allegretti-Vacca che portò il centrocampista campano al gol del 2-1. Vacca ci sarà. Il bomber rossoblu anche. Out Da Dalt e Luise. Bloccati in infermeria. Pedine fondamentali a cui dovrà far fronte mister Orlandi. Il tecnico ripartito da Vibo dopo aver calcato il palcoscenico della Serie A con la Reggina. L’uomo dei primati. Qualora la sua Vibonese dovesse battere anche la Sancataldese sarebbe record assoluto di vittorie e risultati utili di fila in Serie D. Ma potrebbe non bastare per festeggiare il salto di categoria. Qualcosa a cui i tifosi rossoblu non vogliono neppure pensare. L’esodo è pronto. L’appuntamento con la storia, ad un passo.

LaC…per la Vibonese

In provincia di Caltanissetta sbarcheranno anche le telecamere di LaC che, grazie all’impegno della Direzione editoriale e di testata, seguirà live l’ultimo e decisivo weekend dei rossoblu fin dalla partenza per la Sicilia del gruppo guidato da Nevio Orlandi, previsto nella mattinata di sabato 5 maggio, con collegamenti ed interventi live all'interno dei telegiornali e dei siti web lacnews24.it ed ilvibonese.it