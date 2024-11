Tra le calabresi la Palmese riprende la corsa, ancora a secco l’Isola Capo Rizzuto. La Vibonese vince e lancia il suo messaggio: «Se non ci riammettono la Serie C la vinciamo sul campo»

Era il giorno dei due derby di Calabria in Serie D, ma soprattutto del ritorno in campo, dopo due mesi di astinenza, della Vibonese. I rossoblu, in attesa delle decisioni del Tar che il prossimo tre ottobre potrebbe rispedire i rossoblu in Serie C o confermarli tra i dilettanti, battono senza neppure sforzarsi più di troppo il Portici.

Messaggio alle pretendenti…e non solo

Un chiaro messaggio alle dirette concorrenti alla promozione sul campo, qualora fosse serie D per l’intera stagione. Allegretti nel primo tempo e Vacca nel secondo legittimano una supremazia a tratti imbarazzante. Napoletani a testa alta solo nell’ultima parte di gara.

Le cugine arrancano

Primi tre punti in cassaforte per i Campilongo boys e già avanti, nonostante le tre gare in meno, alle cugine Isola Capo Rizzuto e Roccella. La prima cade in casa della Palmese, brava a firmare il vantaggio con Molinaro e a difenderlo con le unghie e con i denti dagli attacchi giallorossi. Operazione che non riesce al Roccella, avanti di una rete già all’ottavo con Yeboah. Al “Ninetto Muscolo” la Cittanovese rialza la testa e con Lavilla pareggia i conti nella ripresa.

Simone Fioretti (da Soveria mannelli)

Nel frattempo vola l’Ercolanese, a punteggio pieno dopo 4 gare. Sotto i colpi dei granata cade anche la Nocerina. Frena il Gela bloccato dal Messina sull’1-1. E’ il primo punto stagionale per i peloritani. E tra le altre gare attenzione all’Igea Virtus e soprattutto Simone Fioretti (di Soveria Mannelli) autore di tre dei 5 gol con cui i giallorossi hanno travolto il Paceco.