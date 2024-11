Gli amaranto puntano la Scafatese prima in classifica in trasferta a Enna, mentre i rossoblù tentano il sorpasso sul Pompei. Le altre due invece non vogliono vanificare il buon inizio di stagione

È una quarta giornata interessante quella del Girone I di Serie D. Dopo aver perso la prima partita casalinga contro la Scafatese, la Reggina di mister Pergolizzi cerca i primi tre punti al Granillo. Gli amaranto ospiteranno il Ragusa di Alessandro Erra, ancora a secco di vittorie con due pareggi in tre partite. Pergolizzi perde Porcino per infortunio ma dovrebbe confermare la formazione che nel weekend scorso ha battuto il Città di Sant’Agata. Cerca conferme anche la Vibonese che, dopo aver battuto il Locri nel derby calabrese, vuole continuare la sua corsa e superare in classifica il sorprendente Pompei, neopromosso con grandi ambizioni e con una rosa di tutto rispetto.

Impegni complicati anche per Locri e Sambiase, che se la vedranno rispettivamente con Paternò e Nissa, una delle grandi deluse di questo inizio di stagione. Trasferta insidiosa a Enna per la capolista Scafatese, che dopo aver fatto bottino pieno nelle prime tre partite, con 9 goal fatti e 0 subiti, non vuole fermarsi qui. L’altra corazzata del campionato, il Siracusa, ospiterà invece il Città di Sant’Agata.

Altri match in programma sono Acireale-Igea Virtus, Licata-Castrumfavara e Akragas-Sancataldese. La squadra di Agrigento, l’unica a 0 punti, ha esonerato il tecnico Lillo Bonfatto. Al suo posto è tornato Pino Rigoli.