Gli amaranto a caccia di continuità dopo tre successi consecutivi, mentre i rossoblù vanno alla ricerca di una vittoria che manca da tre weekend. Al “D’Ippolito” i biancoverdi sfidano la Sancataldese in uno scontro diretto fondamentale, il Sambiase invece cercherà di rifarsi dopo essere rimasto a secco nell’ultima giornata
Sedicesima giornata ricca di match interessanti per le calabresi di Serie D. Dopo tre successi di fila, la Reggina vuole il poker e la partita casalinga contro il Milazzo (oggi quarto) è un banco di prova importante per gli amaranto che, con una vittoria, si avvicinerebbero per la prima volta ai piani alti.
Discorso simile per la Vibonese, che al “Razza” attende il Gela. I siciliani hanno appena un punto in più in classifica – 22 contro 21 – e i rossoblù devono riscattare un periodo poco favorevole e scacciare via i fantasmi.
Esame di maturità anche per il Sambiase. I ragazzi di Tony Lio hanno frenato nelle ultime settimane, raccogliendo appena un punto in due gare al “D’Ippolito”: prima il pareggio contro l’Enna, poi la sconfitta di misura contro il Milazzo. Ora arriva la complicata trasferta di Caltanissetta contro la Nissa, terza in classifica a +3 sui giallorossi.
Ultima, ma non meno importante, la Vigor Lamezia: i biancoverdi devono superare il momento di crisi e tirarsi fuori dalla zona play-out, il match casalingo contro la diretta concorrente Sancataldese è un’occasione da non perdere. Con una vittoria, i lametini scavalcherebbero i siciliani.
Il programma della 16esima giornata
Castrum Favara-Paternò
Gelbison-Enna
Reggina-Milazzo
Savoia-Athletic Club Palermo
Vibonese-Gela
Messina-Nuova Igea Virtus
Nissa-Sambiase
Ragusa-Acireale
Vigor Lamezia-Sancataldese
La classifica
Nuova Igea Virtus 30
Savoia 28
Nissa 27
Milazzo 27
Athletic Club Palermo 26
Sambiase 24
Gela 22
Vibonese 21
Reggina 21
Gelbison 17
Sancataldese 16
Acireale 16
Castrum Favara 16
Enna 15
Vigor Lamezia 14
Ragusa 13
Messina (-9) 10
Paternò 9