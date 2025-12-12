Sedicesima giornata ricca di match interessanti per le calabresi di Serie D. Dopo tre successi di fila, la Reggina vuole il poker e la partita casalinga contro il Milazzo (oggi quarto) è un banco di prova importante per gli amaranto che, con una vittoria, si avvicinerebbero per la prima volta ai piani alti.

Discorso simile per la Vibonese, che al “Razza” attende il Gela. I siciliani hanno appena un punto in più in classifica – 22 contro 21 – e i rossoblù devono riscattare un periodo poco favorevole e scacciare via i fantasmi.

Esame di maturità anche per il Sambiase. I ragazzi di Tony Lio hanno frenato nelle ultime settimane, raccogliendo appena un punto in due gare al “D’Ippolito”: prima il pareggio contro l’Enna, poi la sconfitta di misura contro il Milazzo. Ora arriva la complicata trasferta di Caltanissetta contro la Nissa, terza in classifica a +3 sui giallorossi.

Ultima, ma non meno importante, la Vigor Lamezia: i biancoverdi devono superare il momento di crisi e tirarsi fuori dalla zona play-out, il match casalingo contro la diretta concorrente Sancataldese è un’occasione da non perdere. Con una vittoria, i lametini scavalcherebbero i siciliani.

Il programma della 16esima giornata

Castrum Favara-Paternò

Gelbison-Enna

Reggina-Milazzo

Savoia-Athletic Club Palermo

Vibonese-Gela

Messina-Nuova Igea Virtus

Nissa-Sambiase

Ragusa-Acireale

Vigor Lamezia-Sancataldese

La classifica

Nuova Igea Virtus 30

Savoia 28

Nissa 27

Milazzo 27

Athletic Club Palermo 26

Sambiase 24

Gela 22

Vibonese 21

Reggina 21

Gelbison 17

Sancataldese 16

Acireale 16

Castrum Favara 16

Enna 15

Vigor Lamezia 14

Ragusa 13

Messina (-9) 10

Paternò 9