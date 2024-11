La tredicesima giornata del Girone I di Serie D può rappresentare uno snodo cruciale per il campionato delle protagoniste. La notizia più importante di giornata è sicuramente la vittoria del Siracusa nel big match contro la Scafatese: un gran goal di Acquadro a 15’ dalla fine fa esplodere il popolo aretuseo.

Azzurri ora primi in classifica a 29 punti, inseguiti dalla Vibonese: gli uomini di Facciolo sbancano il Dino Liotta di Licata con un goal di Berardi nel finale di primo tempo. Mezzo passo falso grave, invece, per la Reggina: gli amaranto di Trocini passano in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Ragusa, ma poi si addormentano e si fanno riprendere dal modesto Pompei – che pareggia con De Luca e El Hilali.

Sorridono, invece, gli altri amaranto: il Locri torna alla vittoria dopo circa un mese battendo un Sant’Agata in crisi nera. Primi 15’ in parità, con le reti di Pelle e Manfrellotti, poi ci pensa Matheus Reis a indirizzare il match con una bella doppietta. Il goal di Pussetto serve solo a mettere un po’ di pepe al finale di partita e aggiornare il tabellino, che dice 2-3.

Per quanto riguarda gli altri risultati, 2-2 tra Castrum Favara e Igea Virtus e due vittorie significative per Ragusa (3-2 contro la Sancataldese) e Nissa, vittoriosa 2-1 ad Acireale.

La top 3 di LaC Sport

Il gradino più alto del podio lo occupa, per questa giornata, Matheus Reis. Troppo importante la doppietta che dà ossigeno e rilancia il Locri di Ciccio Cozza. Goal da rapace d’area il primo, diagonale in buca d’angolo il secondo.

Medaglia d’argento per un gran centrocampista: Alberto Acquadro è uno dei top di categoria e lo dimostra in una delle partite più importanti. Una sua magia nel big match di Scafati regala al Siracusa il primo posto in solitaria.

Terzo posto, infine, per Gabriele Zerbo: il terzo goal nelle ultime due partite del sette permette al Sambiase di sbloccare il match contro l’Enna e contribuire in modo significativo alla quarta vittoria nelle ultime cinque dei giallorossi. Sesta rete in campionato per lui, a soli due centri dal capocannoniere Terranova.