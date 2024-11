Nel prossimo turno, il Rende, impegnato contro l’Aversa Normanna, cercherà di non perdere la corsa verso i play off. Ma attenzione alla Palmese, lontana solo una lunghezza dai silani. E contro la Sancataldese, i neroverdi potrebbero tentare il sorpasso (In basso, il prossimo turno)

