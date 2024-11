Dopo il ko di Sorrento ed il pari con la Battipagliese, il club silano prova a mettersi dietro le spalle un mese tribolato culminato con le dimissioni dalla carica di presidente di Mario Pellicori. Al suo posto pronto Pellegrino

RENDE (CS) - Il Rende arranca. Nelle prime due giornate di serie Dla squadra silana ha raccolto solo un punto. Troppo poco per un gruppo costruito per vincere. Risultati negativi figli anche della confusione societaria che regna sovrana, da un mese a questa parte, alle pendici della sila. Nelle prossime ore tutto, però, almeno nei quadri dirigenziali, dovrebbe essere chiarito. Dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente Pellicori, il rende è pronto ad accogliere il nuovo patron. Si tratta di Attilio Pellegrino. Il nuovo numero 1 del club biancorosso dovrebbe essere accompagnato in questa nuova avventura da Fabio Coscarella. (ab)