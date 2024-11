Con la seconda giornata arriva il primo derby di Serie D. Si troveranno di fronte, al Lorenzon di Rende, i padroni di casa e il Cittanova, che in settimana ha piazzato il colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di Alessio Viola.

Il centravanti ex Reggina, dopo una carriera spesa interamente nei professionisti, affronta questa prima avventura nei Dilettanti con l’ambizioso Cittanova.

Per il Rende l’innesto di Cassaro mette peso in difesa, ma la squadra rimane sempre troppo giovane.

Al San Luca non è bastato l’eurogol di Pitto per uscire indenne da Messina. Adesso i giallorossi cercano il riscatto in casa contro la Gelbison. Anche il tecnico Cozza attende ancora qualche rinforzo per affrontare al meglio il torneo di Serie D.





Trasferta in Sicilia per il Castrovillari, atteso dall’ambizioso Paternò. I rossoneri di Franceschini sono reduci da un pareggio interno con il Dattilo, firmato dal centravanti Corado.

Al di là dello Stretto ci sarà anche il Roccella, impegnato in casa del Licata e con un organico ancora da “work in progress”, da ampliare con almeno quattro innesti.