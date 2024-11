Si muove la parte alta della classifica per le calabresi, sempre più lanciate Rende e Palmese. Male Castrovillari e Roccella. La salvezza diretta ora è più lontana (In basso, risultati e classifica)

Da un lato, il Rende che con un secco tre a zero archivia la pratica Gela e blinda il quarto posto. A regalare i tre punti d’oro i soliti Vivacqua protagonista di una doppietta e Actis Goretta. Il Rende quindi riprende il cammino con risultati utili per raggiungere l’obiettivo stagionale, migliorando anche il ruolino di marcia interno. Sono ora nove le vittorie tra le mura amiche. La squadra di Trocini quindi fa sul serio e i play off sono ormai una certezza ma attenzione. Ad inseguire, dall’altro lato, c’è proprio la Palmese.

La Palmese insegue. I neroverdi travolgono l’Aversa Normanna con il pesante risultato di 5- 2 e si piazzano al quinto posto, proprio ad un punto dai silani e nell’ultima casella utile per accedere alla griglia dei play off. Dal Torrione non si nasconde più e inizia a crederci insieme a tutta la squadra. Una reazione corale infatti contro i casertani.

Si complica la salvezza per le altre Sprofondano invece le due calabresi impelagate nella zona play out. Roccella e Castrovillari rispettivamente con Gragnano e Frattese allontano ormai la questione della salvezza diretta.

Gli ionici in casa reggono solo un tempo. Nella ripresa gli ospiti mettono il timbro sul 2-1.

Il Castrovillari, invece torna con le ossa rotte dalla trasferta di Frattamaggiore. I padroni di casa si impongono per 3-1.

RISULTATI

Cavese - Due Torri 3-0

Frattese - Castrovillari 1-3

Gladiator - Turris 2-0

Igea Virtus - Sancataldese 1-0

Palmese - Aversa Normanna 5-2

Rende - Gela 3-0

Roccella - Gragnano 1-2

Sarnese - Pomigliano 0-0

Sersale - Sicula Leonzio 29/03

CLASSIFICA

Sicula Leonzio 58; Igea Virtus 54, Cavese 54; Rende 50; Palmese 49; Turris 46; Gela 44; Frattese 43; Gladiator 39; Gragnano 36, Pomigliano 36; Sancataldese 35; Aversa Normanna 28; Roccella 24; Sarnese 23; Castrovillari 21; Sersale 9; Due Torri 4 (squadra ritirata).

Maria Chiara Sigillò