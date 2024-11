Vacanze finite per i biancorossi che si ritrovano al “Marco Lorenzon”. Domenica il trasferimento a San Fili per il ritiro pre-campionato

RENDE (Cs) - L'attesa è finita, Il Rende torna al lavoro. Meno di due mesi fa i biancorossi esultavano per il raggiungimento della salvezza diretta con un rush finale di campionato esaltante (27 punti in 12 partite). Quello però ormai, per quanto piacevole, è il passato ed ora è tempo di rituffarsi nel presente e guardare al futuro. E il presente ha una data precisa: domani, la truppa di Trocini riprenderà a correre, sudare e faticare, proiettandosi verso la nuova stagione. Il ritrovo di vecchi e nuovi e la prima seduta di allenamento sono, infatti, fissati per il pomeriggio di venerdì 25 luglio (ore 16) al “Marco Lorenzon”. Tre giorni in città, poi domenica pomeriggio la squadra si trasferirà nel ritiro di San Fili dove rimarrà fino a venerdì 8 agosto.

Questo l'elenco dei giocatori che si ritroveranno a Rende

Portieri: Giuseppe De Brasi ('95), Vincenzo Mancino ('96), Alessandro Greco.

Difensori: Francesco Ruffo ('96), Giuseppe Benvenuto ('96), Alessandro Miceli, Bruno Irace ('94), Manuele Musca, Massimiliano Ginobili, Paride Marchio.

Centrocampisti: Marco Grisolia ('95), Salvatore Petrassi ('96), Mattia Spagnuolo ('96), Giuseppe Benincasa, Adriano Fiore, Antonio Buccino ('94), Giuseppe Piromallo.

Attaccanti: Simone Caruso ('95), Valentino Azzinnaro ('96), Benito Filippo ('96), Denny Gigliotti.