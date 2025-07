Rimarrà in biancoverde il folletto dal sinistro fatato. Con l’ultima vigorina, salgono a sei le promozioni conquistate in carriera: la passata stagione è stato il terzo giocatore di movimento più utilizzato, dimostrando affidabilità e tenuta fisica

Può ufficialmente partire in ogni sua sfumatura il mercato estivo della Vigor Lamezia, neopromossa la prossimo campionato di Serie D (girone I). Il club biancoverde, una volta sciolti i dubbi riguardanti la panchina (Antonio Foglia Manzillo) e direttore sportivo (Giovanni Caterino) può adesso dedicarsi alla costruzione della rosa 2025/26 e per farlo si affida innanzitutto alle certezze e a quelle pedine fondamentali che hanno contribuito alla vittoria dell'ultimo campionato di Eccellenza.

Rinnovo importante

A tal proposito non poteva che essere anche prevedibile la conferma di Vincenzo Curcio, il folletto dai piedi istruiti e delicati e dalla mente leggera e lucida, capace di trovare la giocata che nessuno vede nelle fasi delicate del match. Non ha certamente bisogno di presentazioni Vincenzo Curcio: oltre 400 presenze tra Serie D ed Eccellenza, capace grazie al suo meraviglioso sinistro di conquistare nella sua carriera ben 5 promozioni: Sambiase, Cosenza, Palmese, Castrovillari e Gioiese che sono divenatte sei con questa conquista con la Vigor Lamezia. Lametino doc, rafforzerà quel senso di appartenenza che si è rivelato, finora, carta vincente. Tra le colonne portanti dell'ultimo anno, basti pensare che è stato il terzo giocatore di movimento (il quarto in generale se si conta il portiere) più utilizzato e con più minutaggio grazie alle sue 25 presenze e ai 2031 minuti nelle gambe, tutte piene di qualità. Adesso l'avventura in Serie D, anche se per lui si tratta di un ritorno.