Il Sambiase torna da Caltanissetta con un pareggio imposto a domicilio appunto alla Nissa, attuale terza forza del campionato di Serie D (girone I). In occasione della sedicesima giornata, i giallorossi rientrano dalla Sicilia con uno 0-0 che sicuramente infonde consapevolezza se si considera l'avversario, ma lascia un po' l'amaro in bocca per quanto dimostrato.

Parla Lio

Un pari dunque che per certi versi va stretto alla squadra calabrese, come afferma anche il tecnico Tony Lio nella conferenza stampa post partita: «A essere sincero sono rammaricato perché, innanzitutto, la prestazione dei ragazzi è stata eccezionale sotto ogni punto di vista e, vedendo il secondo tempo, la mia squadra meritava qualcosina in più. Il loro portiere infatti ha fatto almeno due o tre interventi decisivi, mentre il nostro Giuliani nessuno. Ci prendiamo comunque questo pareggio, ma con il rammarico del fatto che potevamo portare a casa l'intera posta in palio».

Sambiase senza Haberkon, ma con un Perricci in più: «Perricci ha disputato una grande partita, così come tutti, ma quando siamo arrivati qui ero convinto innanzitutto della prestazione, poi il risultato può essere deciso dall'episodio. Dal primo al novantesimo minuto la mia squadra ha sempre giocato palla e creato occasioni, forse siamo stati poco cattivi nel finalizzare». Per i giallorossi, adesso, l'ultimo impegno del 2025 contro una Reggina in ripresa.