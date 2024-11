La squadra di casa spreca un ghiotta occasione per conquistare l'intera posta in palio e si fa rimontare. Il tecnico degli ospiti Tricarico: «Non ho mai pensato di poterla perdere»

Al Comunale di Roccella, il San Luca spreca una ghiotta occasione per conquistare l’intera posta in palio, in vantaggio con tre reti di scarto, si fa rimontare e rischia nel finale di subire quarta rete degli ospiti.

Padroni di casa (si fa per dire) ancora alle prese con la questione allenatore. Dopo le dimissioni di Natale Iannì, la squadra è scesa in campo senza guida tecnica, probabile che in settimana ci sia la fumata bianca per il candidato Renato Mancini, indicato quale possibile successore.

L'allenatore del Castrovillari Andrea Tricarico, nel giorno del debutto, sorride a metà, la squadra non si disunisce e, in rimonta, conquista un punto insperato. Volendo riprendere un adagio comune, gli chiediamo se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto: «Siamo andati sotto per tre reti a zero dopo mezz’ora ma solo perché sono stati bravi ad approfittare di nostri errori, abili nel ripartire e concretizzare. In tutte le loro marcature eravamo in possesso di palla che abbiamo gestito male e scoprendoci. La squadra non si è scomposta, abbiamo accorciato le distanze a fine primo tempo, ho sistemato qualcosina nello spogliatoio, credendoci, e non abbiamo mai mollato. Onestamente non ho mai pensato di poterla perdere nonostante il tre a zero perché le segnature del San Luca sono addebitabili ad errori nostri. Sono onesto, ho sempre sperato di ribaltarla e alla fine abbiamo avuto anche due opportunità per segnare con Scognamiglio e Jawara. È normale che sotto di tre reti a zero e riesci a recuperarla, hai fatto un grande risultato».

Al comunale di Castrovillari domenica prossima arriva la vicecapolista Siracusa, settimana delicata quindi per il TricaricoTeam, in attesa di qualche nuovo innesto che la società ha garantito al tecnico.

Il tabellino

SAN LUCA – CASTROVILLARI 3-3

SAN LUCA: Mittica, Gatto S., Cataldo, Diarrà, Mazzone, Pezzati, Gianpaolo, Liepa, Pissas, Romero, Ficara. A disp. Gonzales, Calderone, Murdaca, Gatto G., Bouleg, Marte, Pino, Balde Pape, Pipicella

CASTROVILLARI: Patitucci, Izco, Olivieri, Atteo, Cosenza, Aceto, Crisci, Teyou, Scognamiglio, Marrone, Azzaro – All. Tricarico – A disp. Rugna, Abenante, Figliuzzi, Giacalone, Rosato, Serafino, Jawara, Arrigucci

Marcatori: 12' Ficara (SL), 14' Diarra (SL), 28' Giampaolo (SL), 40' Scognamiglio (C), 55' rig. e 81' Cosenza (C)

Arbitro: Hamza El Amil (sez. Nichelino)

Assistenti: Lorenzo Savasta (sez. Alba-Bra) - William Alberto Greco (sez. Nichelino)