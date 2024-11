Allo stadio Lopresti è andato in scena lo scontro salvezza valevole per l'undicesima giornata di campionato. In vantaggio la squadra della Piana con De Marco sul finire della prima frazione, i padroni di casa trovano il pari ad inizio ripresa con Kalombola

L’atteso scontro salvezza, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie D, tra San Luca e Gioiese termina sul pareggio. Sul campo neutro di Palmi, le due squadre lottano con le proprie armi, danno tutto ciò che hanno per tentare di superarsi, ma non riescono ad andare oltre il risultato di 1-1. Un punto ciascuno che serve a poco per lasciare i bassifondi della classifica.

Primo tempo

Un avvio migliore per il San Luca che sfrutta anche la giovane età della difesa: viola in campo con quattro under compreso il portiere e con il solo Scalon a fornire esperienza al reparto. All'11' una punizione di Ficara per i giallorossi viene bloccata da un attento Ammirati. Dopo un giro di lancette è Loukaris, lanciato in profondità a non approfittare dello spazio trovato, calciando in lob fuori misura. Con il passare dei minuti i viola prendono confidenza con il match e si rendono pericolosi con ottime sventagliate di Toskic per gli esterni, in special modo Romano.

Come al 30', quando quest'ultimo mette in mezzo una palla pericolosa non ribadita in rete da nessuno dei suoi. Al 35', sempre Romano, imbeccato con un lancio, da buona posizione spara addosso a Mittica. Sul cambio di fronte è Ficara ad andare vicino alla rete per il San Luca, cogliendo un palo dal limite dell'area. Al 43' cambia il risultato: Ielo per i pianigiani slalomeggia e si procura un rigore, realizzato di giustezza da De Marco (0-1).

Secondo Tempo

Il San Luca rientra dagli spogliatoi con ardore, mette il turbo e concretizza il forcing al 6' con il terzino Kalombola, il quale raccoglie una respinta della difesa Viola e dai 30 metri scaglia un siluro che si insacca sotto l'incrocio (1-1).

La Gioiese interrompe la fase pressante giallorossa al 13' con De Marco, che dal limite dell'area piccola calcia di giustezza non imbeccando l'angolino basso opposto per questione di centimetri.

Al 21' Casadidio, subentrato, da ottima posizione, arrivato con il passo lungo, spedisce alle ortiche una palla che poteva essere sfruttata in modo migliore. Il quarto d'ora successivo sarà un'insistenza giallorossa in cerca del gol del vantaggio. Fase propositiva durata fino al 38', quando l'attaccante Loukaris si fa espellere per gioco scorretto a palla lontana. La partita finisce con quattro minuti di recupero e un nulla di fatto per le due compagini calabresi.

Il tabellino:

SAN LUCA - GIOIESE 1-1

SAN LUCA: Mittica 6 1'st Gonzales 6, Kalombola 6.5, Balde 6.5 20' st Boulegh 6, Mazzone 6 1'st Pissas, Diarra6.5, Toure 6, Murdaca 6, Loukaris 5, Ficara 6.5, Romero 6, Giampaolo 6 1'st Bukvan 6 . In panchina: Gonzales, Dampha, Bukva, Calderone, Calagna, Pissas, Boulegh, Gatto, Pipicella. All. Ianní

GIOIESE: Ammirati 5, Garofalo 6, Ruffino 6, Andreano 6, Scalon 6, Romano 6 11'st Casadidio 5 32'st Ferrante sv, Toskic 6, Sofrá 6 41'st Guerrisi sv, De Marco 6.5, Moscardi 5, Ielo 6.5. In panchina: Rugolo, Vigliani, Maressa, Ficarra, Inzerillo, Belluzzi. All. Viola

ARBITRO: Sig Francesco Saffioti sez. di Como, coadiuvato da Sig Daniele Antonicelli di Milano e Sig Abibakr Darwish di Milano

MARCATORI: 43' pt De Marco (G), 6' st Kalombola (SL)

NOTE: 400 spettatori circa. Recupero 1 e 4. Angoli 7-3. Ammoniti Murdaca, Pipicella e Romero (SL), Scalon, Ielo (G)