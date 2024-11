A far notizia nella venticinquesima giornata di campionato è certamente la sconfitta del Rende fermato dall’Igea Virtus. La Palmese non fallisce, vince e si avvicina. A reti inviolate il Castrovillari. Un punto che non serve a nessuno. Ritrova la vittoria il Roccella. Ancora al palo il Sersale (In basso, risultati e classifica)

Regina dei derby ma non solo. La Palmese si conferma anche come migliore tra le calabresi nel girone. Una classifica che inganna, certo, ma non i risultati. Una vera lezione di calcio al Lopresti da parte dei neroverdi di mister Dal Torrione che piegano il Gela e vanno a -1 dai play off. Ancora una volta la Palmese dimostra di essere una forza. Sono ora otto le vittorie grazie ad una delle prestazioni migliori proprio al Lopresti.



Perde quota il Rende Delude il Rende che torna sconfitto dalla trasferta siciliana nell’anticipo. La corsa per la promozione diretta quindi si arresta. Ritorna con i piedi per terra quindi la squadra di Trocini, che ora punta tutto sugli spareggi ma attenzione al calendario. Nel prossimo turno un’altra trasferta per i silani.

Finisce a reti inviolate, invece l’altro anticipo, quello del Castrovillari che contro Gragnano strappa un solo punto. Serve quindi un’inversione di marcia per scongiurare la retrocessione e rimanere nella zona play out.



Il Roccella può sperare Un punto del tutto inutile vista anche la rinascita del Roccella che ritrova la vittoria e può tornare a sperare.



Chiude il cerchio il Sersale che sbaglia tutto o quasi contro la Sancataldese. Dopo essere passati in vantaggio, i giallorossi si fanno raggiungere dagli avversari, sprecando un rigore che avrebbe reso meno amaro il risultato.

RISULTATI 25^ GIORNATA

Castrovillari - Gragnano 0-0

Cavese - Sicula Leonzio 0-2

Frattese - Due Torri 3-0

Gladiator - Aversa Normanna 2-2

Igea Virtus - Rende 1-0

Palmese - Gela 4-2

Roccella - Pomigliano 2-1

Sarnese - Turris 0-1

Sersale - Sancataldese 1-2

CLASSIFICA

Sicula Leonzio 55 ; Igea Virtus 51; Cavese 50; Gela, Rende 44; Palmese, Turris 43; Frattese 37; Gladiator 36; Sancataldese 35; Pomigliano 34; Gragnano 32; Aversa No. (-1) 28; Roccella 24; Sarnese 19; Castrovillari 18; Sersale 8; Due Torri (-7) 5 (Squadra Ritirata)