Antonio Tropea non è più il direttore generale del Locri. Si apre con questo scossone il 2024 della società del cavallo alato che ha diffuso l'inaspettata notizia attraverso la seguente nota.

«L’ Ac Locri 1909 comunica di aver ricevuto, in data odierna, le dimissioni irrevocabili del dg Antonio Tropea per motivi strettamente professionali. La società - continua la nota degli amaranto - ringrazia e saluta Antonio che ha contribuito a scrivere pagine indimenticabili della nostra storia e siamo certi che lo ritroveremo sempre sui gradoni a tifare per i nostri colori».