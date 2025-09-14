Gli amaranto passano di misura contro la Nissa, mentre i rossoblù di Raffaele Esposito confermano le buone sensazioni dell’esordio ma non vanno oltre il 2-2 a Enna. Muove la classifica la squadra di Tony Lio, mentre i biancoverdi perdono 2-1 contro l’Athletic Club Palermo
In archivio anche la seconda giornata del campionato di Serie D (girone I), raggruppamento che racchiude anche quattro calabresi: Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia. Nel complesso da rivedere il bilancio del secondo turno per le calabresi, dal momento che il bottino complessivo registra due pari, una sconfitta e una sola vittoria.
Riscatto Reggina
Si riscatta innanzitutto la Reggina che, dopo l'inattesa sconfitta inaugurale in casa del Castrum Favara, trova la sua prima vittoria in questo campionato e lo fa davanti ai propri tifosi, allo stadio Granillo, contro la Nissa. Vittoria che rilancia dunque le ambizioni amaranto, anche perché maturata contro una squadra che, sulla carta, insidierà i primissimi posti della classifica. Alla fine il punteggio finale dice 1-0, con i ragazzi di Trocini che si impongono grazie alla rete di Ferraro dopo dodici minuti di gioco.
Non riesce a replicare il successo d’esordio la Vibonese. Il club rossoblù impatta in casa dell’Enna ma con un'altra prestazione che fa ben sperare per il prossimo futuro. Rossoblù avanti due volte grazie alla doppietta di Musy, ma prima vengono ripresi da Occhiuto e poi, a tempo scaduto, un missile terra-aria di Dadic fa 2-2.
Balbettano le due lametine
Balbettano le due lametine. Innanzitutto il Sambiase, dopo la sconfitta inaugurale di domenica scorsa, non riesce a riscattarsi completamente in occasione dell’esordio casalingo stagionale, impattando contro un Castrum Favara reduce dalla vittoria al debutto contro la Reggina. I ragazzi di mister Tony Lio, dunque, non vanno oltre l’1-1 con i giallorossi che riescono a strappare il pareggio alla mezz’ora della ripresa, trasformando un rigore con Sueva e annullando l’iniziale vantaggio di Piazza, al nono minuto del primo tempo. Sambiasini che tolgono il punteggio zero in classifica.
Cade invece la Vigor Lamezia che, dopo la vittoria inaugurale, torna da Palermo con una sconfitta. I ragazzi di mister Foglia Manzillo, infatti, cedono il passo all'Athletic Palermo, con questi ultimi che si impognono per 2-1 grazie alle reti di Bustos e Micoli nel giro del primo quarto d’ora. Alla mezz’ora Tandara cerca di riaprire i conti ma non basta.