VIDEO | Nella giornata numero ventiquattro la formazione amaranto impegnata in casa della vice capolista. Vibonese a caccia del riscatto. Il San Luca non può fallire contro l’Acireale

Quella che si apre oggi con l’anticipo fra il Ragusa e il Real Casalnuovo è l’unica giornata in programma nel girone di ritorno senza turni di riposo. Giocheranno tutte e 18 le squadre in organico ed è previsto un doppio derby tutto calabrese. Dopo la sconfitta con il Trapani, la Vibonese proverà a rialzarsi in casa di un Castrovillari alla disperata ricerca di punti. Se i rossoneri non iniziano a correre, salvarsi diventa complicato. Al Locri, invece, nella trasferta contro la Gioiese (a Sambiase), il compito di conquistare l’intera posta in palio per cancellare l’inattesa sconfitta interna con il Licata.

Dopo il pareggio del Granillo contro il San Luca, per la Reggina ecco la complicata trasferta di Siracusa. In casa della vice capolista un banco di prova impegnativo per la squadra di Bruno Trocini, in serie utile da sei giornate e mai battuta in trasferta. Anche il San Luca sta attraversando un ottimo periodo di forma. È ancora imbattuto con Renato Mancini in panchina e in chiave salvezza diventa fondamentale battere l’Acireale fra le mura amiche.

Partite e arbitri

Castrovillari-Vibonese: D’Agnillo di Vasto

Città S. Agata-Canicattì: Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Gioiese-Locri: Santinelli di Bergamo

Licata-Sancataldese: Borghi di Modena

Portici-Igea Virtus: Vincenzi di Bologna

Ragusa-Real Casalnuovo: Casali di Cesena (oggi)

San Luca-Acireale: Toselli di Gradisca D’Isonzo

Siracusa-Reggina: Terribile di Bassano del Grappa

Trapani-Akragas: Matina di Palermo