Si ritorna in campo dopo la pausa natalizia. Le squadre hanno messo fieno in cascina per completare la seconda parte del campionato di Serie D. Il primo match del girone di ritorno vede sfidarsi due compagini calabresi: Gioiese e Vibonese. La partita andrà in scena in campo neutro al "Giovanni Renda" di Lamezia Terme, con calcio d'inizio domenica 7 gennaio ore 14:30. Lo stadio di Gioia Tauro continua ad essere off limits.

I due club arrivano alla gara con una situazione di classifica e di morale totalmente diversa. La Vibonese è saldamente terza in classifica a quota 40 a soli tre punti dalla vicecapolista Siracusa e a sette lunghezze dal Trapani che è in testa alla graduatoria. I rossoblù hanno disputato un campionato fino adesso superlativo, dimostrandosi una corazzata sotto tutti i punti di vista sia nell'ambito puramente calcistico che societario. Mister Buscè ha plasmato un gruppo che sa cosa vuole e come conquistarlo.

La Gioiese, invece, versa nella solita condizione a cui siamo ormai abituati a conoscerla, in difficoltà finanziaria con un organico composto da tanti giovani e ancora non si sa chi sarà l'allenatore a guidare la prima squadra dopo l'uscita di scena di mister Caridi. Qualsiasi novità è rimandata a inizio settimana prossima. La società, in ogni caso, sta facendo di tutto per onorare il torneo e portarlo a compimento con le forze a disposizione. E nel contempo è pronta ad accogliere chi volesse dare il proprio contributo per risollevare le sorti della squadra.

Il risultato di domani dovrebbe essere più che scontato. All'andata finì 2-0 per la Vibonese. Il confronto allo stato attuale è troppo impari e il divario che si evidenzierà sul rettangolo di gioco potrebbe essere molto ampio.