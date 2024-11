In trasferta con l'Igea Virtus basta uno solo gol siglato da Vacca all'8 della ripresa. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate

Ritrova la vittoria la Vibonese. In trasferta con l'IgeaVirtus basta uno solo gol siglato da Vacca all'8 della ripresa. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate. I rossoblu si impongono di misura. La Vibonese si riscatta dal pari contro il Gela

Un'altra vittoria per Nevio Orlandi. I rossoblu si prendono il quarto posto con 24 punti.





Raccoglie un solo punto la Palmese contro il Messina. I neroverdi sprecano tanto. Passati in vantaggio all'8 con Molinaro, si fanno poi raggiungere da Ragusa. Continua quindi il periodo poco felice per la Palmese nonostante il ritorno in panchina di Pellicori.





Beffata sul finale la Cittanovese sul campo della Nocerina. I giallorossi resistono fino al 75', poi la rete dei molossi. A sbloccarla, Russo su rigore.





Il Roccella torna con le ossa rotte. L'Ebolitana si impone per 2-0. Isola Capo Rizzuto sconfitto di misura dalla Gelbison. A strappare i tre punti ai calabresi, ci pensa Mustone.