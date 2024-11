Nella terzultima giornata di campionato, gioie e dolori per la Calabria di Serie D. Anche quest’anno, purtroppo, siamo destinati a perdere almeno una squadra perché il Cittanova, penultimo a quota 27 punti, perdendo a Castrovillari (0-1) si ritrova a -4 dalla terzultima posizione.

A 180 minuti dalla fine, la sconfitta contro la squadra del Pollino sa di retrocessione per la formazione giallorossa. Rimanendo nelle posizioni basse della classifica, se il successo consente al Castrovillari di aumentare a +2 il vantaggio sulla zona play out, sa veramente di beffa il pari subito dal San Luca nello scontro diretto di Ragusa. Il risultato finale di 1-1, con pareggio dei siciliani allo scadere, fa scivolare la formazione del neo tecnico Baratto in piena zona play out, venendo superata dall’Acireale che, a sua volta, ha battuto il Locri (3-1). Un ko indolore per la formazione amaranto, che è comunque sicura di chiudere la stagione regolare in seconda posizione.

In zona play off vittoria per il Lamezia Terme (2-0 al Paternò) e sconfitta per la Vibonese (0-3 in trasferta con il Santa Maria Cilento). In base a questi risultati, il Lamezia sorpassa così la Vibonese e si ritrova in zona play off, in quinta posizione, a quota 48 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla formazione rossoblù