Nel massimo torneo dilettanti si parte il 7 settembre. Il girone I raggruppa le cinque formazioni calabresi ai nastri di partenza. Battesimo ufficiale della nuova stagione in coppa Italia il 24 agosto

VIBO VALENTIA - Sarà ancora il girone I il raggruppamento di riferimento delle formazioni calabresi di serie D. Cinque le squadre di casa nostra ai nastri di partenza. Persa per strada la Vibonese, il massimo torneo dilettanti ha accolto la neo promossa Roccella. Insieme alla matricola reggina, le cugine Hinterreggio e Nuova Gioiese e le cosentine Rende e Montalto. Con loro a formare il girone I, Noto, Akragas Cittadeitempli, Orlandina, Due Torri, Tiger, Leonfortese, Agropoli, Nerostellati Frattese, Torrecuso, Neapolis, Battipagliese, Progreditur Marcianise e Sorrento. Con il ripescaggio dell’Arzachena e l’inserimento di Padova e Siena, ma in attesa del ritorno d’ufficio tra i professionisti di una tra Poggibonsi e Arzanese, l'organico definitivo della Serie D 2014/2015 sale a 166 formazioni rappresentanti di tutte le regioni e organizzate in nove gironi, sette dei quali composti da 18 squadre ciascuno, mentre altri due ne contano 20. Il bacino di utenza sarà di quasi due milioni e mezzo di tifosi. Ancora da definire i calendari ufficiali delle partite di campionato, che comunque inizierà il 7 settembre. Una settimana prima, il 24 agosto, ci sarà il debutto ufficiale in coppa Italia con le sfide Due Torri-Roccella e il derby tutto cosentino tra Montalto e Rende. (ab)