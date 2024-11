Il Trapani, come previsto, travolge i ragazzini della Gioiese per 8-0 e risponde alla vittoria del Siracusa. La squadra del vulcanico patron Antonini è così sempre in vetta, con 4 punti di vantaggio sugli aretusei, mentre la Vibonese, dopo l’inaspettato pari interno con il Portici, scivola a -7. E proprio parlando di mercato, in conferenza stampa, il presidente del Trapani ha dichiarato di aver fatto una mega offerta per acquisire le prestazioni del centravanti Roberto Convitto della Vibonese, uno degli obiettivi di mercato per rafforzare ancora di più una squadra già ricca di stelle. «Stiamo trattando tanti calciatori – queste le parole di Antonini – e abbiamo fatto una offerta strabiliante per il cartellino di Convitto. Abbiamo proposto 80mila euro alla Vibonese. In un primo momento sembrava che la società rossoblù avesse declinato l’offerta, ma adesso sembra che stia cambiando idea. D’altronde prima era a -5, adesso si ritrova a -7 da noi. È chiaro, però, che essendoci questo divario, l’offerta adesso sarà un po’ inferiore». Finora per Convitto 10 reti con la maglia della Vibonese. Cosa risponderà adesso il presidente Caffo dinanzi a questa super offerta? Lascerà patire il suo bomber, considerando anche il divario in classifica e il mega budget a disposizione del Trapani?

Antonini, le cui conferenze stampa danno puntualmente molti punti di discussione, ha quindi aggiunto di aver trattato anche Maggio, centravanti del Siracusa, ed ha anche affermato che la sua squadra «con qualche ritocco farà bene anche in Serie C. D’altronde sono convinto che chiuderemo questo campionato con quindici punti di vantaggio sulla seconda in classifica». Fra basket e calcio per il patron trapanese davvero un momento felice e le sue ambizioni non sono certo finite qua.