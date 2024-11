In chiave salvezza successo importante per il Roccella. La Gioiese conquista un pari sul campo del Marcianise

COSENZA - Nel girone I di Serie D botta e risposta lassù in cima: la capolista Torrecuso supera per 4-2 la cugina Sorrento e risponde all’Akragas, che nell’anticipo aveva superato travolto con cinque gol la derelitta Orlandina. Dietro le due battistrada ecco il Rende al settimo risultato utile di fila, al quarto successo consecutivo. L’ultimo conquistato contro l’Agropoli. Tra le calabresi successo ristoratore per l’Hinterreggio. I biancoazzurri dello stretto si impongono nel derby tutto calabrese contro il Montalto e cancellano una settimana nera. In chiave salvezza successo pesante del Roccella contro la Battipagliese, mentre tra Marcianise e Gioiese vince la paura di perdere e ne esce un pari avaro di emozioni.