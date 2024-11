L’esterno offensivo rossoblù è il più presente sul podio da inizio stagione, prima volta per il 90 amaranto. In terza Domenico Maggio con la sua doppietta. Il punto dell’ottava giornata

C’è traffico in vetta al Girone I di Serie D, con quattro squadre racchiuse in due punti. Merito della Vibonese, che fa suo il big match contro l’ormai ex capolista Scafatese. Apre le danze Alagna, pareggia Antonio, ma poi è una doppietta del solito Pietro Terranova a regalare tre punti pesantissimi ai rossoblù, ora secondi a pari punti con i campani.

Un punto in meno per la Reggina di Rosario Pergolizzi, che finalmente vince e convince. Al Generale Gaeta di Enna gli amaranto calano il poker con due goal per tempo e quattro marcatori diversi: apre l’uno-due Curiale-Renelus, chiudono Cham e il rigore di Barranco. Si prende il primo posto il Siracusa: gli aretusei superano l’Acireale grazie alla doppietta di Domenico Maggio, ora capocannoniere del campionato con sei goal.

Ancora imbattuto il Locri di Ciccio Cozza: questa volta gli amaranto non vincono ma ottengono un buon punto nello 0-0 al Bellucci di Pompei. Quarto pareggio in otto partite, invece, per il Sambiase: al D’Ippolito gli uomini di Morelli impattano contro il Castrumfavara, recuperando con Ferraro il goal di La Piana. Bella vittoria ai piedi dei play-off per il Paternò, che supera di misura la Nuova Igea Virtus con il goal di Guida. Tre punti pesanti in coda per il Licata, che batte 2-0 il Città di Sant’Agata. Tanti goal, infine, nei pareggi tra siciliane: due goal a testa per Akragas e Ragusa, tre per Sancataldese e Nissa.

La top 3 di LaC Sport

Questa, sinora, è la stagione di Pietro Terranova. La Vibonese vola sulle ali del suo numero 17, sempre più leader tecnico della truppa di Facciolo. La doppietta nel big match contro la Scafatese pesa come un macigno e non può essere che suo il gradino più alto del podio dell’ottava giornata.

Secondo posto per Antonino Ragusa, che non segna ma fa ammattire la difesa dell’Enna e confeziona un assist perfetto per il 2-0 di Renelus. La stagione della Reggina passa anche dallo stato di forma del suo numero 90, che sulla carta è un giocatore fuori categoria

Terzo posto, infine, per Domenico Maggio: il capocannoniere del Girone I regala il primato al Siracusa con una doppietta che stende il fanalino di coda Acireale.