La 21esima giornata del campionato di Serie D inizia a delineare le gerarchie in alto in classifica. La squadra da battere – nonché la favorita per la promozione diretta – rimane il Siracusa: 0-1 al “Fresina” di Sant’Agata, decisivo ancora una volta Russotto.

Seconda in solitaria e prima inseguitrice è la Reggina. Gli amaranto “copiano” i rivali, battendo di misura in trasferta il Ragusa. Decide un goal – neanche a farlo apposta – di Antonino Ragusa.

Terza sconfitta stagionale, invece, per il Sambiase: a Caltanissetta, contro la Nissa, i giallorossi perdono 2-1 con reti di Diaz, Rotulo e Ferraro.

Sembra essere tornata su ottimi livelli la Vibonese, che vince 3-0 a Pompei con doppietta di Terranova e goal di Alagna, mentre torna a muovere la classifica il Locri. Al “Macrì” gli uomini di Zito ribaltano con Fangwa e Leveque il goal iniziale di Guida, ma si fanno riprendere da Francia per il 2-2 finale contro il Paternò.

Pareggi a reti bianche per la Scafatese (0-0 contro l’Enna) e tra Licata e Castrum Favara. Vincono, infine, Igea Virtus (2-0 contro l’Acireale) e la Sancataldese (4-0 contro l’Akragas).

La top 3 di LaC Sport

Torna a riprendersi primo posto settimanale e vetta della classifica marcatori uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione a tinte rossoblù. Pietro Terranova sigla la doppietta che sblocca e consolida il risultato al “Bellucci” di Pompei: 0-3 e 11 goal in campionato per un giocatore rinato dopo un periodo di calo.

Sempre sul pezzo, sempre goal pesanti: Antonino Ragusa segna il suo settimo goal stagionale e accende la bagarre Siracusa-Reggina. 0-1 per gli amaranto a Ragusa, ora secondi in solitaria complice la sconfitta del Sambiase.

Entra (con merito) per la prima volta in top 3 uno dei grandi bomber del girone I: Alfredo Trombino, che aveva segnato un goal d’autore al “Granillo” di Reggio Calabria, segna una doppietta dal peso specifico enorme per la sua Igea Virtus. 2-0 contro l’Acireale e salvezza incanalata. Sono nove, invece, i goal in campionato per lui.