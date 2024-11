Si sono giocate le partite valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie D. Nel girone I sono scese in campo tutte e sei le formazioni calabresi impegnate nel massimo campionato dilettantistico italiano. Ad aprire il turno San Luca e Ragusa, che sono scese in campo ieri sul terreno di gioco dello stadio "Macrì" di Locri. I siciliani hanno avuto la meglio vincendo per 2-0. Oggi pomeriggio il resto della giornata. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno.

I risultati della 13esima giornata

LFA Reggio Calabria-Vibonese 0-0

Acireale-Castrovillari 3-3

Locri-Canicattì 2-1

Nuova Igea Virtus-Akragas 1-0

Portici-Gioiese 1-0

San Luca-Ragusa 0-2

Sancataldese-Real Casalnuovo 0-0

Siracusa-S.Agata 2-0

hanno riposato: Licata e Trapani

Il prossimo turno

Canicattì-Sancataldese

Città di S.Agata-Portici

Trapani-San Luca

Gioiese-Licata

Ragusa-Siracusa

Real Casalnuovo-Igea Virtus

Vibonese-Acireale

Akragas-LFA Reggio Calabria

riposano: Castrovillari e Locri

La classifica

Siracusa 31

Trapani 31

Vibonese 31

Licata 21

LFA Reggio Calabria 19

R. Casalnuovo 19

S.Agata 18

Akragas 18

Igea Virtus 17

Ragusa 17

Acireale 15

Canicatti 14

Sancataldese 13

Locri 11

Portici 9

San Luca 5

Gioiese 4

Castrovillari 3