Una Gioiese uscita tra gli applausi del pubblico presente allo stadio "Valentino Mazzola" perde con il risultato di 1 a 0 una gara giocata più che alla pari contro i padroni di casa della Sancataldese. Nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, i siciliani escono tra i fischi dei presenti allo stadio, ma del match salvano i tre punti che fanno molto bene alla classifica. I verdeamaranto nella scorsa partita avevano perso il derby con il Licata, che aveva causato l'esonero del tecnico Accursio Scalafani. Con gli attuali 27 punti l'obiettivo salvezza si fa più concreto, avendo la zona playout a quattro lunghezze al di sotto. Per i viola, invece, tanta delusione per non aver conquistato un risultato positivo dalla trasferta in provincia di Caltanissetta. Per ciò che si è visto in campo gli uomini di Arcidiaco potevano ottenere molto di più.

La Gara

Nel primo parziale i pianigiani si dimostrano quadrati e disciplinati, ma subiscono gol dal capitano della Sancataldese Fabio Calabrese su un'azione rocambolesca in area a seguito di un batti e ribatti. Il portiere delle aquile della piana compie due ottimi interventi per evitare il raddoppio dei verdeamaranto.

Nella seconda frazione, complice anche un calo fisico della Sancataldese, avviene un autentico forcing viola alla ricerca del gol del pari. La compagine di Gioia Tauro con ardore chiude nella propria metà campo gli avversari, ma non riesce a scardinare la difesa. Manca un po' di astuzia e fortuna, come nell'occasione avuta da Toscano che ritrovatosi a tu per tu con il portiere Dolenti non riesce a trafiggerlo, o come nella ghiotta chance del 90' procurata da Zamani, il quale in ripartenza sulla fascia salta i propri marcatori e davanti la porta poi viene fermato dall'intervento salva risultato dell'estremo difensore di casa.

Il tabellino

Sancataldese: Dolenti, Brumat, Policano, Lo Nigro, Duli, Calabrese, Papotto, Giuffrida, Ouchagelov, Correnti, Siino. In panchina: Maravigna, Scalisi, Pavia, Cervello, Petracca, Dampha, Mazza, Zerbo, Varela. All Lu Vitu.

Gioiese:Tommaru, Serignebassirou, Maressa, Gay Andrada, Montefusco, Messaggi, Gorshidian, Poli, Sanchez, Zamani, Latella. In panchina: Lando, De Rosa, Di Pinto, Mandaglio, Cissokho, Kaabi, Armani, Toscano. All. Arcidiaco

Arbitro: Mattia Maresca sez. Napoli; coadiuvato da Matteo Franzone sez. Lovere e Usman Ghani Arshad sez. Bergamo

Il comunicato della ASD GIOIESE 1918

La ASD Gioiese 1918 comunica di aver definito ufficialmente il closing per la cessione del club. Il gruppo Martino costruzioni acquisisce quindi la proprietà del sodalizio pianigiano, e Filippo Martino ricoprirà la carica di nuovo presidente. Giovedì 1 febbraio alle ore 18:00 la nuova proprietà terrà una conferenza stampa presso la sede del gruppo Martino costruzioni, sita a Catona di Reggio Calabria in Via Bolano, nella quale svelerà programmi ed ambizioni della Gioiese. La conferenza verrà trasmessa in diretta sui canali social del club.