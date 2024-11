Il campionato di Serie D viaggia spedito nel girone di ritorno. Nella seconda giornata la Gioiese andrà a far visita all'Akragas. Per i viola si prospetta una lunga trasferta per affrontare il match di domenica 14 gennaio alle ore 14:30 allo stadio "Esseneto" di Agrigento. I pianigiani occupano attualmente l'ultimo posto in classifica a quota 4 punti, ma ambiscono ad agganciare quantomeno la zona play out, che ora vede come fanalino di coda il Castrovillari con 8 punti. Ciò permetterebbe ai viola di giocarsi poi la permanenza in categoria con una partita secca.

L'Akragas, invece, veleggia a metà classifica con 22 punti, però deve anche guardarsi le spalle, poiché la zona play out dista solo 5 lunghezze, con tante squadre in bagarre che spingono dal fondo. Nell'ultimo turno di campionato la Gioiese ha perso 0-3 contro la Vibonese, disputando comunque un'ottima prova, considerando che in campo schierasse tanti giovani; i biancoazzurri hanno invece pareggiato 0-0 in casa del Licata. Nel girone d'andata la gara finì con il risultato di 0-1 a favore dell'Akragas, che anche non fornendo una prestazione eccellente conquistò tre punti importanti al “Lopresti” di Palmi.

Il match di domenica vede ancora favoriti gli uomini di mister Marco Coppa, i quali al cospetto dell'ultima in classifica cercheranno di far bottino pieno. Prendere sottogamba il match, però, potrebbe costare caro. La Gioiese ha attraversato un periodo di difficoltà economiche, che l'hanno costretta a sottrarsi di molti calciatori più esperti. Bensì, negli ultimi giorni, qualcosa sembra essersi sbloccato in positivo. La società mantiene uno stretto riserbo, ma a breve potrebbe far felici i propri tifosi annunciando piacevoli novità, per quanto riguarda nuove figure dirigenziali e l'innesto di calciatori di categoria nell'organico.