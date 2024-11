Il 13esimo del girone I di Serie D offre una grande opportunità ad amaranto e rossoblù, impegnati rispettivamente contro Pompei e Licata. La sfida tra le prime due della classe è un’occasione per recuperare terreno dalla vetta. Ecco tutto il programma del prossimo turno

Umori diversi ma stesso obiettivo per Reggina e Vibonese: le due calabresi sono all’inseguimento di Siracusa e Scafatese, che si sfideranno al Giovanni Vitiello in un match che può essere già decisivo. Appaiate a 26 punti, vedremo chi avrà più coraggio e lucidità per vincere la partita.

Tornando alle nostre conterranee, la Reggina vuole sfruttare l’entusiasmo e il momento favorevole: dopo la vittoria nel derby contro la Vibonese e il passaggio del turno in Coppa, gli amaranto hanno – al Granillo contro il Pompei - una ghiotta occasione di fare tre su tre con Trocini in panchina.

Vuole riscattarsi, invece, la Vibonese: i rossoblù hanno perso anche il recupero dell’undicesima giornata contro l’Acireale penultimo in classifica e sono scivolati, in tre giorni, dal primo al quarto posto. Il match di Licata non sarà facile ma è alla portata degli uomini di Facciolo.

Dietro le quattro sorelle è presente il Sambiase di mister Morelli: i giallorossi vogliono il sesto risultato utile consecutivo, contro l’Enna ci sono tutti i presupposti. Negativo il ruolino di marcia delle ultime settimane, il Locri deve ripartire: contro il Sant’Agata non sono ammessi altri passi falsi.

Il programma del tredicesimo turno

Akragas-Paternò

Acireale-Nissa

Città di Sant’Agata-Locri

Enna-Sambiase

Licata-Vibonese

Nuova Igea Virtus-Castrum Favara

Ragusa-Sancataldese

Reggina-Pompei

Scafatese-Siracusa

La classifica

Scafatese 26

Siracusa 26

Reggina 24

Vibonese 23

Sambiase 20

Paternò 19

Castrum Favara 17

Nuova Igea Virtus 16

Enna 16

Nissa 13

Città di Sant’Agata 13

Sancataldese 13

Locri 13

Pompei 12

Licata 12

Acireale 11

Ragusa 10

Akragas 7