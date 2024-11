Pareggio e un punto a testa che serve a poco per Castrovillari e Locri nel derby calabrese in zona playout. La classifica del girone I aggiornata e il prossimo turno

Si è concluso, con le partite disputate questo pomeriggio, il ventottesimo turno del campionato di Serie D. Nel raggruppamento più a sud del massimo campionato dilettantistico di calcio non è sceso in campo il San Luca, la cui partita contro il Portici è stata rinviata a mercoledì 28 febbraio a causa del tragico incidente sulla S.S. 106 che è costato la vita al giovane difensore giallorosso Marco Pezzati. Rinviata anche Akragas - Real Casalnuovo per allerta meteo.

Nel corso di questa giornata hanno riposato Siracusa e Licata. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 3 marzo 2024.

I risultati

Gioiese - Acireale 0-1

Castrovillari - Locri 1-1

Vibonese - Canicatti 2-0

Ragusa - Igea Virtus 1-1

S.Agata - LFA Reggio Calabria 1-0

Trapani - Sancataldese 3-0

La classifica

Trapani 71

Siracusa 58

Vibonese 56

LFA Reggio Calabria 43

S.Agata 43

R. Casalnuovo 42

Acireale 37

Ragusa 37

Igea Virtus 33

Licata 33

Canicattì 31

Akragas 29

Sancataldese 28

Locri 24

San Luca 21

Portici 21

Castrovillari 11

Gioiese 4

Il prossimo turno

LFA Reggio Calabria - Ragusa

Canicattì - Akragas

Acireale - S.Agata

Locri - Vibonese

Igea Virtus - Trapani

San Luca - Licata

Sancataldese - Castrovillari

Siracusa - Portici