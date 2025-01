I giallorossi di mister Morelli ospitano il Pompei, gli amaranto attendono il Sant’Agata: due impegni casalinghi alla portata, in attesa di Siracusa-Nissa. Al “Razza” si gioca una straregionale tra due grandi deluse del momento

Il campionato di Serie D ‘24\25 fa venti, le protagoniste sono pronte a tornare in campo per darsi battaglia. Impegni casalinghi abbordabili per Sambiase e Reggina. I giallorossi, ad una sola lunghezza dal Siracusa, ospitano il Pompei reduce dalla cocente sconfitta contro l’Akragas.

La truppa di Trocini, invece, sfida al Granillo il Sant’Agata penultimo in classifica, compagine in difficoltà ormai da tempo. E il Siracusa? Gli aretusei, tra le big, hanno sicuramente l’impegno più complicato: al “De Simone” arriva una Nissa rivitalizzata dal 4-1 casalingo contro il Paternò. Scafatese, invece, di scena a Licata.

Attesa per il derby calabrese di giornata: al “Luigi Razza” di Vibo Valentia si giocherà Vibonese-Locri, sfida tra ferite. I rossoblù allenati da Facciolo hanno definitivamente perso il treno delle prime, cadendo anche al “D’Ippolito contro il Sambiase, mentre gli amaranto non riescono a togliersi dalla zona calda. La sconfitta contro il Licata è un campanello d’allarme da disattivare il prima possibile.

Il programma della 20esima giornata

Akragas-Castrum Favara

Acireale-Ragusa

Enna-Igea Virtus

Licata-Scafatese

Paternò-Sancataldese

Reggina-Sant’Agata

Sambiase-Pompei

Siracusa-Nissa

Vibonese-Locri

La classifica

Siracusa 42

Sambiase 41

Reggina 39

Scafatese 37

Vibonese 33

Nissa 27

Paternò 27

Castrum Favara 24

Igea Virtus 23

Enna 23

Locri 21

Ragusa 20

Pompei 20

Sancataldese 19

Licata 18

Acireale 18

Sant’Agata 16

Akragas 14