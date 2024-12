L’attaccante giallorosso è al primo posto al termine del girone d’andata. Ai piedi del podio settimanale anche il terzo moschettiere lametino Ferraro, Ragusa e Leveque. Tra i migliori, e non potrebbe essere altrimenti, diversi giocatori del Siracusa

Al giro di boa del campionato di Serie D, c’è tanto Sambiase in testa alla classifica generale della Top 3 di LaC Sport ed è giusto così. I giallorossi sono secondi in classifica, a -4 dal Siracusa capolista, e stanno sorprendendo tutti settimana dopo settimana.

Grande merito va dato al tridente più prolifico del Girone I di Serie D. Umbaca (6), Zerbo (8) e Ferraro (6) hanno segnato, in tre, ben 20 goal dei 26 a tinte giallorosse. Meravigliosa la stagione dei tre moschettieri lametini, capitanati da Francesco Umbaca. Il numero 11 del Sambiase è il più presente sul podio settimanale: due primi posti, due secondi posti e un terzo posto per lui.

Sul gradino più basso del podio generale c’è il suo compagno di squadra e di reparto Gabriele Zerbo: con otto goal l’ex Palermo è vicecapocannoniere del campionato, dietro a Maggio e Terranova. Per lui un primo posto e due terzi posti.

Proprio Pietro Terranova si inserisce tra i due lametini: ha trascinato per diverse settimane la Vibonese, per poi avere un leggero calo insieme a tutta la squadra. Due primi posti e due secondi posti per il 17 rossoblù, protagonista sin qui di una stagione da vero leader.

Ai piedi del podio Ragusa, uno dei migliori dell’altalenante campionato della Reggina, ma anche Ferraro – l’altro, imprescindibile, componente del tridente giallorosso – e Alessio Leveque del Locri, che si sta affermando come uno dei migliori esterni del campionato.

Segue tanto Siracusa: presenti ben due volte Acquadro, Maggio e Convitto.

La classifica al giro di boa (1° posto 10 pt, 2° posto 7 pt, 3° posto 4 pt)

Umbaca (Sambiase) 38 pt

Terranova (Vibonese) 34 pt

Zerbo (Sambiase) 18 pt

Ragusa (Reggina) 17 pt

Ferraro (Sambiase) 14 pt

Leveque (Locri) 14 pt

Acquadro (Siracusa) 11 pt

Maggio (Siracusa) 11 pt

Convitto (Siracusa) 11 pt

Foggia (Scafatese) 10 pt

Barranco (Reggina) 10 pt

Rajkovic (Reggina) 10 pt *

Cardinale (Vibonese) 10 pt

Romano (Locri) 10 pt *

Baglione (Castrum Favara) 10 pt

Reis (Locri) 10 pt

Porcino (Reggina) 10 pt

Simonelli (Vibonese) 7 pt

Catania (Sancataldese) 7 pt

Diaz (Nissa) 7 pt

Lazar (Reggina) 7 pt

Forciniti (Reggina) 7 pt

Urso (Reggina) 7 pt

Milazzo (Vibonese) 7 pt

Di Grazia (Siracusa) 7 pt

Alma (Siracusa) 7 pt

Bonanno (Licata) 4 pt

Esposito (Scafatese) 4 pt

Danti (Ragusa) 4 pt

Crisci (Ragusa) 4 pt

Palma (Castrum Favara) 4 pt

Alagna (Vibonese) 4 pt

Albadoro (Scafatese) 4 pt

Palmieri (Scafatese) 4 pt

Piriz (Sambiase) 4 pt