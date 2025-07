Alquanto oculata la campagna acquisti del Sambiase ma, soprattutto la gestione del mercato estivo tra nuovi arrivi e soprattutto rinnovi. Il club giallorosso, infatti, è in piena rifondazione e sicuramente qualche volto nell'organico 2025/26 cambierà. C'è però anche chi resta, conoscendo già l'ambiente e soprattutto che gode dell'apprezzamento del nuovo tecnico Tony Lio.

Sambiase, rinnova Cataldi

Tra le quattro calabresi del campionato di Serie D (girone I) il Sambiase è sicuramente quella più attiva avendo già annunciato tre nuovi arrivi più diverse riconferme. L'ultimo rinnovo, in ordine di tempo, riguarda quello di Benito Cataldi. Velocità supersonica, dribbling e tanta qualità: per la terza stagione consecutiva l’esterno di Cirò Marina vestirà la maglia giallorossa. Tra i protagonisti della promozione da record in Serie D, anche nel massimo campionato dilettantistico il classe ‘98 è stato un elemento importante nella rosa sambiasina, sia da titolare che dalla panchina.

La sua carriera

Cresciuto nei settori giovanili di Cremissa, a Cirò Marina, e Reggina, nel 2015 passa alla Primavera del Chievo Verona. Dopo due stagioni con i clivensi, arriva la prima esperienza in Serie D con la maglia del Gela, in Sicilia. Nel 2018, il ritorno in Calabria con la Cittanovese prima e con il Cotronei e l’isola Capo Rizzuto poi. Due stagioni fa, prima di vestire la maglia degli isolani, va in ritiro e disputa alcune amichevoli (andando anche a segno) con il Crotone, appena retrocesso in C. Con l’Isola Capo Rizzuto disputa un ottimo campionato, dimostrandosi tra i migliori della categoria, mettendo a referto ben 10 reti.