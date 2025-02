Nulla è ancora chiuso nel campionato di Serie D (girone I) che dopo venticinque giornate vede il duello in vetta tra Siracusa e Reggina, divise da soli tre punti nonostante lo scontro diretto di circa venti giorni fa conclusosi in favore dei siciliani. La formazione amaranto però non ha mai mollato, macinando gioco e gol, rinvigorita anche dal ritorno di mister Trocini che di questa squadra squadra sapeva ogni piccola sfumatura dopo l'annata precedente.

Un girone di ritorno da primato

A testimonianza del percorso che sta facendo il club amaranto ci sono i numeri, insindacabili giudici del terreno di gioco. Dopo venticinque turni la Reggina vanta il miglior attacco del torneo (insieme al Siracusa) con 49 centri per una media di due a partita. Ma questa è solo la punta dell'iceberg che vede la compagine all'ombra dello stadio Granillo principale protagonista di questo girone di ritorno dal momento che, in queste prime otto giornate dopo il giro di boa, sta parlando con i risultati. Barillà e compagni, infatti, risultano la miglior squadra di questa seconda fase di stagione avendo racimolato attualmente 19 punti e risultando dunque virtuale capolista nella classifica parziale. Una sola sconfitta, per mano proprio del Siracusa, che non ha di certo oscurato un percorso costellato fin qui da sei vittorie, un pareggio e un KO appunto. Non solo, perché i risultati questa squadra li dimostra con il gioco dal momento che, sempre ponendo in considerazione il girone di ritorno, vanta anche il miglior attacco con 21 gol fatti per una media di due e mezzo a partita e arricchiti dal fatto che è anche la seconda miglior difesa di questo arco di tempo con sole quattro reti concesse. Insomma, un 2025 iniziato con i migliori auspici e con quel desiderio di lottare per ritornare in quei palcoscenici che la storia del Granillo pretende.

Il rapporto punti

Non ci sono solamente questi dati ad attestare l'imponente crescita di questa società. Mettendo a confronto la scorsa stagione arrivati a questo punto del campionato, infatti, la Reggina risulta anche quella con il positivo più alto di tutti dal momento che vanta ben 17 punti in più (54 contro i 37 dello scorso anno) ma soprattutto 25 gol in più dopo venticinque giornate, poiché adesso sono 49 mentre lo scorso anno erano 24 a parità di giornate. Una Reggina che va veloce, e non è solo un'impressione, per un primo posto che forse non è così lontano ma richiede impegno e continuità. Intanto domenica la truppa amaranto sarà di scena sul campo del Paternò per continuare la scia positiva.