Primi innesti per consolidare le ambizioni del club rossoblù. Le parole del calciatore: «Qui per portare il mio contributo»

Prende quota il mercato di riparazione, con molte squadre al lavoro per rivedere o consolidare le proprie ambizioni. Tra queste c'è sicuramente la Vibonese, attualmente seconda nel campionato di Serie D Girone I. La formazione rossoblù, domenica, disputerà al Luigi Razza un big match contro la capolista Siracusa, valido per la sedicesima giornata che chiuderà il 2024. Come detto, il club rossoblù rinforza la propria rosa mettendo a disposizione di mister Facciolo, Christian Nunziante.

Un centrocampista per Facciolo

Il corteggiamento per il calciatore andava avanti da settimane e, nella mattinata di oggi, è finalmente arrivata l'ufficialità. Nunziante, 24 anni, è senza dubbio un jolly di centrocampo che può dare brio alla manovra ma soprattutto duttilità di modulo. Proviene dal Sant’Agata. A Vibo porta con se tutta l’esperienza maturata con le maglie di Cavese, Turris e Gelbison con cui ha collezionato più di 100 presenze in Serie C. Calciatore duttile, può giocare in tutte le zone della metà campo ma, all’occorrenza, può svolgere anche il ruolo di terzino. Con il Sant’Agata ha realizzato un gol, proprio contro la Vibonese nel corso del match d’andata poi vinto 2-1 dai rossoblù. Ecco le sue prime parole: «Ringrazio presidente, direttore e mister per avermi fortemente voluto. Qui per portare il mio contributo in un gruppo forte e unito, non vedo l’ora di cominciare».