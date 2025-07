Entra sempre più nel vivo la campagna acquisti del Sambiase in vista del prossimo campionato di serie D (girone I). Il club giallorosso sta infatti cercando di rafforzare la rosa a immagine e somiglianza del suo nuovo tecnico Tony Lio, in modo da provare a confermarsi dopo l'ottima stagione passata e conclusa con un quarto posto che è valso un posto nei play off.

Il nuovo acquisto

Dopo aver perso due pedine importanti come Ferraro e Umbaca, la compagine sambiasina non si piange addosso e programma il suo mercato a partire dai giovani. Ufficiale, infatti, l'innesto dell'Under Marcin Slojkowski e a comunicarlo è proprio il club attraverso la sua pagina social. Si tratta di un classe 2006 polacco molto versatile tatticamente dal momento che il nuovo acquisto giallorosso ricopre essenzialmente il ruolo di terzino destro, ma all’occorrenza può anche essere adattato sia a sinistra che a centrocampo. La scorsa stagione ha indossato la maglia dell’FC Vittoria e alla sua prima esperienza in Italia è stato nominato miglior terzino destro dell’Eccellenza siciliana. Prima di arrivare in Italia, Slojkowski nel suo paese d’origine ha vestito le maglie di Salos Szczecin, Wisla Plock e Vineta Wolin. Inizia a prendere forma il nuovo organico in mano a mister Tony Lio, anche se i colpi importanti devono ancora arrivare.