GIOIA TAURO (RC) - La Gioiese si affida all’ex allenatore della Vibonese, Franco Viola. E’ lui il tecnico scelto per sostituire sulla panchina pianigiana il dimissionario Mario Dal Torrione. Scartate quindi le altre ipotesi che vedevano in pista anche gli ex allenatori del Rosarno, Carella e Figliomeni. Primo banco di prova per il neo trainer sarà il derby tutto reggino di domenica contro l’Hinterreggio.