Con il cambio di allenatore cambiano anche le idee, come affermato dallo stesso tecnico Renato Mancini. Molte volte, però, cambia anche l'impostazione di rosa e sul mercato. La Vigor Lamezia sta ripartendo, dopo il cambio della guida tecnica, e negli ultimi giorni è tornata d attingere sul mercato per rinforzare il proprio organico.

Torna Catalano

La compagine vigorina, infatti, annuncia l'ingaggio di Giovanbattista Catalano. Per il calciatore, classe 1994, si tratta in realtà di un ritorno in maglia biancoverde essendosi formato nel settore giovanile del club. Originario di Cortale, ha esordito in prima squadra nella stagione 2010-2011 in Serie C2. In biancoverde è rimasto fino alla stagione 2014-2015 alternando brevi esperienze nei settori giovanili di Cagliari e Pescara (con cui ha anche esordito in Serie A) e con il Rimini in C2.

Andato via da Lamezia ha poi indossato le maglie di Potenza, Picerno, San Severo, Anzio, Lupa Roma, Roccella, ACR Messina, Corigliano, Licata, Città S.Agata, Ragusa, Santa Maria del Cilento e Nola sempre in Serie D.

Il calciatore, che può ricoprire il ruolo di trequartista, di ala ma anche di centrocampista, ha iniziato la stagione proprio a Nola, formazione dalla quale si è separato nelle scorse settimane. In carriera per lui oltre 200 presenze in Serie D.

Catalano è già a disposizione di mister Mancini e sosterrà domani il suo primo allenamento assieme al resto della squadra, pronto per la trasferta in casa del Castrum Favara.