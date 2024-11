Terzo derby per il Roccella che tenta di spezzare la maledizione contro la Gioiese. Atteso il riscatto del Rende opposto alla Frattese

RENDE (CS) - Tutta di domenica, tutta alle ore 15:00. La quinta giornata di Serie D è pronta a decollare. Cinque i derby previsti. Uno riguarderà da vicino la Calabria. Dopo i ko con Rende ed Hinterreggio, il Roccella ci riprova contro la Gioiese reduce dall’importante successo a domicilio sul campo del Sorrento. Una sfida in cui la matricola reggina non potrà contare sugli squalificati Cassaro e Laaribi ma anche sull’appiedato mister Galati, spedito in tribuna per un turno dal giudice sportivo. Provvedimenti disciplinari beccati in settimana anche dall’Hinterreggio. La formazione dello Stretto lancia il guanto di sfida all’Orlandina. Tra i biancoazzurri assente per squalifica Scoppeta. Quattro i punti che separano calabresi e siciliani in classifica. Quattro come i punticini raccolti in totale dal Rende in questo avvio di campionato. La squadra silana cerca il riscatto dopo il pesante ko di domenica scorsa a Mugnano sul campo del Neapolis. I biancorossi ospitano l’ottima Frattese. Chiude la giornata la gara tra Montalto e Battipagliese. (ab)