I campani sono in cerca di vittorie per non disputare i playout, la formazione calabrese (ultima a quota 7 punti) è chiamata all'impresa in questo rush finale di campionato

La trentaduesima giornata del campionato di Serie D vedrà la Gioiese impegnata in casa nell'importante gara contro il Portici. Domenica alle ore 14:30 allo stadio “Pasquale Stanganelli” di Gioia Tauro andrà in scena un match fondamentale tra due squadre in lotta per la salvezza. Il Portici proviene dal successo interno contro il Licata con il risultato di 1 a 0, e staziona a quota 27 tallonato da Locri e San Luca appaiate a 25 punti.

I campani sono in cerca di vittorie per non disputare i play out, difatti superando la penultima di otto o più lunghezze potrebbero evitare il pericolo. Attualmente la posizione è occupata dal Castrovillari con 13 punti, quindi continuando di questo passo il Portici manterrebbe tranquillamente la categoria. Ma domenica dovrà vedersela con un’agguerrita Gioiese, che potrà contare sul supporto del caloroso pubblico di casa.

I pianigiani con 7 punti mirano a lasciare l’ultima posizione e scavalcare il Castrovillari, per poi sperare in un eventuale ripescaggio per la permanenza in Serie D. Quando mancano 7 giornate alla fine del torneo, ogni partita può valere tanto. La società guidata da Filippo Martino ha investito ingenti risorse per questo rush finale, anche nel recupero della struttura di casa, che adesso può ospitare le gare interne del sodalizio viola.

In settimana sono state svolte opere di riqualificazione in sinergia con l'amministrazione comunale, grazie alle quali pare che verranno riaperte le curve, sia quella Sud per gli ospiti sia quella Nord per i locali che accoglierà gli ultras Viola 2001, i quali per l'occasione hanno invitato tutti a recarsi allo stadio muniti di sciarpe e bandiere.