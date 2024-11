La squadra di Scorrano torna in campo dopo la sconfitta casalinga nel turno scorso contro i rossoblù. Il match valido per la quarta giornata del girone è in programma domenica 29 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 15

Un passo indietro con la mente e il prossimo avversario è quasi impresso nella memoria. Quasi perché in Coppa Italia il Locri non avrà visto il Paternó originale, versione campionato, però lo ha affrontato e analizzato.

La squadra sicula è equilibrata e sa gestire una gara anche quando l’avversario prova ad affondare qualche colpo. Non sbarella, non si scompone e contrattacca a sua volta. Posto ciò è doveroso analizzare le condizioni del nuovo match dal punto di vista amaranto. Si tratta di una gara in trasferta, location in cui il Paternó si è sempre sentito al sicuro, traendone un atteggiamento disinvolto.

La versione 2024/2025 dei siculi, poi, appare tecnicamente apprezzabile e questo avvalora la previsione di un buon gioco, anche meglio di quello visto in coppa. Il Locri ha perso dignitosamente domenica scorsa contro la Vibonese, ha condotto un gioco a due fasi, quella riflessiva e quella costruttiva, venendo fuori con delle soluzioni di buona fattura.

La prima uscita ha dimostrato che l’atteggiamento propositivo sarà una caratterista del Locri, qualsiasi sia il campo di gioco. Domenica in Sicilia vedremo se sarà proprio così per i ragazzi di Scorrano. Intanto è atteso il rientro di Basit, presente in tribuna domenica scorsa e capace di dare un contributo alla lettura dall’esterno della squadra, la quale si è anche privata di Romano. Non solo le indisponibilità, anche la mentalità amaranto finora ha favorito un altro dato interessante della squadra locrese: le presenze under in campo oltre il numero obbligatorio. Sei o quattro, ricambi e fiducia, stanno contribuendo alla crescita dei giovani fuori quota. Questo aspetto è interessante sia per il futuro del calcio dilettantistico sia per le condizioni di salute della formazione che Scorrano proporrà di volta in volta. Il match tra Paternò e Locri, valido per la quarta giornata del girone I di Serie D, è in programma domenica 29 settembre con fischio d'inizio fissato per le ore 15.00.