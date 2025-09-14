Una Vibonese volenterosa torna dalla trasferta siciliana di Enna con un pareggio che deve essere analizzato sotto diversi aspetti. La compagine rossoblù sfiora la seconda vittoria su due giornate nel campionato di Serie D (girone I) ma si deve accontentare di un punto. Finisce 2-2 in casa dell’Enna, con doppietta decisiva di Musy Hernandez.

La partita

Diversi gli schieramenti delle due compagini con i padroni di casa che si affidano al tridente offensivo Preckinaj-Camara-Casadidio, supportati dalle incursioni di capitan Dadic e Distratto. Vibonese sullo specchio di quella vista nella gara d’esordio contro il Paternà dal momento che gli undici sono praticamente gli stessi: linea difensiva a quattro composta da Keita, Dicorato, Galizia e Caiazza. Tandem offensivo sulle orme di Balla e Musy, con i centrocampisti Carnevale e Bucolo con licenza di affondare dalle retrovie.

La prima cosa da fare, secondo mister Esposito, era quella di replicare l’approccio di sette giorni fa e così è stato. Non bastano venti secondi (come settimana scorsa) per far maturare il vantaggio che si concretizza comunque al dodicesimo minuto grazie a Musy che incorna di testa una bella invenzione di capitan Balla, sempre più fondamentale in questi albori di stagione. Il vantaggio però dura pochissimo dal momento che, dopo neanche tre minuti di gioco, i locali pervengono al pareggio con Occhiuto. Chiusosi sul pari l’intervallo, nella ripresa ancora Musy, esattamente al dodicesimo, riporta avanti i suoi. Quando la vittoria sembrava in cassaforte, in pieno recupero un missile terra-aria di Didac batte Ferilli per quello che sarà il definitivo 2-2.

Il tabellino

ENNA: Testagrossa; Di Modugno, Dridi, Occhiuto, Pedicone; Dadic, Rossitto, Distratto; Preckinaj, Camara, Casadidio. A disp.: Cangane, La Mantia, Gelardi, Galfano, Morabito, Delicato, Grieco, Tchaouna Fy., Tchaouna Fk. All. Passiatore

VIBONESE: Ferilli; Keita, Dicorato, Galizia, Caiazza; Di Gilio, Carnevale, Bucolo, Bonotto; Balla, Musy. A disp.: Marano, Selemby, Marsico, Mangiaracina, Castillo, Adragna, Mariani, Chrysovergis, Maya. All. Esposito

ARBITRO: Alessio Vincenzi di Bologna (assistenti Emanuele Petrakis di Siena e Gennaro Apollaro di Rimini)

MARCATORI: 12’ pt Musy (V), 15’ pt Occhiuto (E), 12’ st Musy (V), 48’ st Dadic (E)