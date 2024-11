E’ intervenuto ai nostri microfoni Simone Lo Schiavo che, partendo dall’ultima novità in merito al ricorso contro il Messina, ha anche tracciato un bilancio sulla prima parte di campionato e sulle possibili trattative di mercato

Ritorniamo sulla notizia che continua a far parlare del famoso ricorso della Vibonese contro il Messina e la fidejussione mancante, in un primo momento bocciato dal TAR. Si riapre ora uno spiraglio per il club rossoblù perché lo stesso ricorso è stato dichiarato ammissibile. A deciderlo la Corte Federale D'appello che ha quindi ordinato una nuovo udienza.

In merito, ai nostri microfoni, il commento del direttore sportivo della Vibonese, Simone Lo Schiavo.