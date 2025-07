Frenetica anche questa fase di calciomercato di fine luglio che regala colpi e trattative, soprattutto in vista del sempre più imminente giorno del raduno e della partenza per il ritiro e conseguente preparazione estiva. Si confermano essere tra le più attive di questo ultimo periodo Vibonese e Vigor Lamezia, che stanno costruendo le rispettive rose in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che le vedrà da avversarie.

Vibonese, arrivano gol giovani

Entrambe stanno affrontando una campagna acquisti mirata ma, soprattutto, stanno tenendo una linea ben precisa che privilegia la cosiddetta linea verde. Molta attenzione infatti al pacchetto Under, vera arma in più nel corso della stagione. E sono proprio sui giovani gli ultimi innesti delle due compagini.

La Vibonese, innanzitutto, annuncia le acquisizioni delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Martina. Si tratta di un centravanti, classe 2007, alto 186 centimetri, e che arriva in prestito dal Casarano. Il diciottenne è un attaccante estremamente promettente che, nonostante la giovanissima età, ha già avuto modo di assaporare il calcio che conta dimostrando le sue qualità tecniche e la sua determinazione. Le sue caratteristiche fisiche e il suo potenziale rappresentano un rinforzo di grande prospettiva per il reparto offensivo rossoblù.

Vigor Lamezia, doppio innesto Under

Doppio innesto Under invece per la Vigor Lamezia che annuncia gli ingaggi di Giuseppe La Vecchia e di Alessandro Del Pin. Il primo è cresciuto nelle giovanili di Torino e Monza, passando per le esperienze in Serie D con Vogherese e Albenga. Si tratta di un classe 2005, centrocampista offensivo di ruolo con personalità e visione di gioco: un innesto di qualità per il reparto under biancoverde dal momento che porta anche esperienza nonostante la giovane età.

Nuovo baluardo anche per la difesa biancoverde, dal momento che è stato messo nero su bianco anche per quel che riguarda il già menzionato Del Pin, difensore centrale classe 2007. Trentino di nascita, cresciuto nei vivai di Chievo Verona e Sudtirol, ha affrontato la sua prima avventura nel Sud con la maglia del Monopoli. Struttura fisica imponente, intelligenza tattica e grande senso della posizione: il suo profilo è quello di un difensore moderno, pronto a mettersi al servizio della squadra. Il pacchetto Under come arma in più dunque, e questo Vigor Lamezia e Vibonese lo hanno capito fin da subito.