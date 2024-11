I rossoblù tornano con tre punti dalla trasferta di Paceco. Il Troina cade contro il Gela e la vetta dista ora sette punti

PACECO-VIBONESE 0-1

La Vibonese continua la corsa verso la vetta. Sul campo del Paceco altri tre punti. A realizzare la rete della vittoria Tito, al 14' del primo tempo. Doppia festa per i rossoblù. Passo falso della capolista Troina contro il Gela. La vetta si avvicina.

CITTANOVESE-GELBISON 1-1

La Cittanovese, in casa, contro il Gelbison spreca la possibilità dell'intera posta in palio. Finisce 1-1.A sbloccarla nel primo tempo è Ortolini portando così in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa però Uliano sigla la rete del pareggio.

PORTICI-ROCCELLA 2-1

Il Roccella in casa del Portici fallisce il match salvezza. Gli ionici passano in vantaggio che perònon riescono a gestire. I padroni di casa si impongono 2-1

ISOLA CAPO RIZZUTO-ERCOLANESE 0-1

Ennesima sconfitta anche per l'Isola Capo Rizzuto battuto in casa dall'Ercolanese.

EBOLITANA-PALMESE 0-0

A reti inviolate Ebolitana-Palmese.