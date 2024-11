Ha preso il via nel pomeriggio di oggi il campionato di Serie D. Nella prima giornata della stagione 2023/2024 sono tre le formazioni calabresi che hanno fatto festa con i 3 punti.

La Vibonese si aggiudica il derby contro la Gioiese con una vittoria per 2-0 arrivata con la doppietta di Ciotti. Esordio vittorioso anche per il Locri che si aggiudica la sfida tutta calabrese (e reggina) con il San Luca grazie a un gol al 93' firmato da De Leonardis. Trasferta più che positiva per il Lamezia Terme di Leonardo Vanzetto: i gialloblù tornano dalla Sicilia con i 3 punti dopo aver battuto 3-0 la Sancataldese (Kosovan, rig.Terranova e Saraniti). Debutto stagionale amaro per il Castrovillari che cade in casa: al "Rende" passa 2-0 il S. Agata.

I risultati della prima giornata

Akragas-Licata 1-4

Canicattì-Siracusa 1-1

Castrovillari-S. Agata 0-2

Locri-San Luca 1-0

Nuova Igea Virtus-Acireale 0-1

Afragolese-Portici 3-1

Sancataldese-FC Lamezia Terme 0-3

Trapani-Ragusa 4-0

Vibonese-Gioiese 2-0

La classifica

Trapani 3

Licata 3

Lamezia Terme 3

Real Casalnuovo 3

Sant'Agata 3

Vibonese 3

Locri 3

Acireale 3

Canicattì 1

Siracusa 1

Nuova Igea Virtus 0

Castrovillari 0

Akragas 0

Sancataldese 0

Gioiese 0

Portici 0

Ragusa 0

San Luca(-1) -1